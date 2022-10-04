Между ДНР и Россией упразднят таможню

Таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться уже не будут Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Таможню между ДНР и Россией упразднят уже со следующего дня после подписания закона о вхождении Республики в состав РФ. Такую информацию обнародовали в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

Там пояснили, что теперь государственная граница между Российской Федерацией и ДНР приобретает статус административной.

- В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона, - заявили в министерстве.

Соответственно, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться уже не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР прорабатывают механизм избрания сенаторов от Республики в Совет Федерации России. Парламент планирует максимально быстро завершить все необходимые процедуры.

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