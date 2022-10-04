В ЛНР проверили уровень подготовки кадетов

Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий и стрельбе. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики прошло военно-спортивное мероприятие с участием воспитанников луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова. Состязания были организованы в игровой форме и включали в себя упражнения, направленные на укрепление навыков в области начальной военной подготовки. Об этом сообщили в ЛИЦ.

Там уточнили, что ребята соревновались в прохождении полосы препятствий и стрельбе. А в конце были определены победители в личном и командном зачете.

Как отметил советник Главы ЛНР Ян Лещенко, это важно не только для самих кадетов, но и в целом для Республики, потому как ее будущее зависит от них.

- Как мы будем уделять внимание подрастающему поколению, какие ценности и идеалы в них вложим, так они будут потом воспитывать своих детей. Поэтому мы продолжаем военно-спортивную подготовку, продолжаем сплачивать коллективы, закалять дух, подготовку военную и спортивную наших ребят, - заявил он.

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