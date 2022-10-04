В ДНР прорабатывают механизм избрания сенаторов от Республики в Совет Федерации России

В Народном Совете уже прорабатывают этот вопрос. Фото: пресс-служба НС ДНР

В ДНР намерены максимально быстро завершить все необходимые законодательные процедуры, которые связаны с избранием сенаторов от Республики в Совет Федерации РФ. Об этом заявил ДАН председатель Народного Совета Владимир Бидевка.

Он отметил, что в Совет Федерации России от Донецкой Народной Республики войдут два сенатора - по одному представителю от законодательной и исполнительной ветвей власти.

- Это требования федерального законодательства. Сейчас прорабатывается процедура и механизм избрания представителей для наделения их полномочиями сенатора Российской Федерации, - сообщил спикер парламента Республики.

По словам Бидевки, все законодательные процедуры, связанные с этим избранием, будут решены в самое ближайшее время.

- Мы со всей ответственностью подойдем к выбору представителей, поскольку на них будет возложена очень ответственная задача по представлению Донецкой Народной Республики как субъекта перед всей Российской Федерацией, - подчеркнул он.

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