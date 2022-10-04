В ДНР лучших педагогов отметят премией в размере 50 тысяч рублей

Работников педагогической деятельности поощрят за хорошую работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятидесяти лучшим педагогам ДНР выплатят премию в размере 50 тысяч рублей за их достижения в работе. Соответствующий указ подписал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Учредить в 2022 году премию 50 лучшим педагогам Донецкой Народной Республики за достижения в педагогической деятельности в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек, - сказано в тексте документа.

Указом утвержден порядок назначения и выплаты такой премии. Уточняется, что право на нее имеют педагоги, которые подготовили не менее двух учащихся, ставших победителями Республиканской предметной олимпиады в 2019 - 2020, 2020 - 2021 учебных годах, победителями не менее чем двух международных и всероссийских конкурсов за последний календарный год; а также подготовившие не менее двух учащихся, ставших неоднократными победителями не менее чем двух конкурсов или обладателями Гран-при.

Выплаты будут производиться к профессиональному празднику педагогов - Дню учителя.

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