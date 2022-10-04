Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора про принятие ЛНР в состав России

Документ утвержден Главой Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора про принятие Луганской Народной Республики в состав РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии ЛНР в состав России, - проинформировали там.

Напомним, встречные шаги были предприняты сегодня и в России - Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о принятии в свой состав новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Такое решение сенаторы приняли на заседании верхней палаты. После этого парламент утвердил соответствующие федеральные конституционные законы, который направил на подпись Президенту РФ.

Сообщается, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала принятие новых регионов в состав России судьбоносным, долгожданным и единственно верным решением.

Отметим, что прежде данные договоры ратифицировали в нижней палате парламента - Госдуме, где также приняли федеральные конституционные законы о вхождении упомянутых регионов в состав РФ.

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