В Кировском районе Донецка под обстрелом ВСУ погибла женщина, осколками посечен автобус

С самого Донецк находится под плотным огнем ВСУ. Фото (иллюстрация): Штаб теробороны ДНР

С самого утра Кировский район Донецка находится под плотным огнем ВСУ. Украинские войска ведут его обстрел с применением натовской артиллерии. Так, по данным СЦКК, за несколько часов по жилым кварталам района со стороны Нетайлово были выпущены 12 снарядов калибром 155 мм. Из населенного пункта Первомайское в направлении Кировского и Куйбышевского районов «сработали» еще 5 снарядов калибром 152 мм. Интенсивный огонь привел к жертвам.

- В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Жилкооп погибла девушка. Анкетные данные уточняются, - сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что по свидетельству очевидцев, в микрорайоне Бирюзова был зафиксирован прилет в районе храма.

- Повреждено остекление в домах, осколками посечен автобус, - перечислил последствия обстрела мэр.

Чуть позже в администрации уточнили - в результате обстрела Кировского района погибла женщина 1950 года рождения.

- В Куйбышевском районе обстрелу подверглось автотранспортное предприятие. Подробности уточняются, - заявил Алексей Кулемзин.

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