В ЛНР задержали корректировщицу огня ВСУ из Новоайдара

За совершение подобных действий женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Луганской Народной Республике задержали женщину, корректировавшую огонь ВСУ. Об этом сообщили в правоохранительных органах Республики.

- Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка городского типа Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов, - пояснили там.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая передавала украинской стороне информацию о местах массового скопления людей и объектах гражданской инфраструктуры Республики. По ее наводке 21 сентября Новоайдар подвергся удару со стороны украинских войск из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате которого в поселке пострадало общежитие аграрного колледжа и был разрушен двухэтажный жилой дом, где погиб мужчина.

- Информацию Джус передавала представителю батальона «Киев-2» Андрею Кравчуку, с которым она познакомилась до начала специальной военной операции во время его проживания в поселке Новоайдар, - проинформировали правоохранители.

Сообщается, что за совершение подобных действий женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества согласно статье 335 Уголовного кодекса ЛНР («Государственная измена»).

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