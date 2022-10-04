За сутки на территории ДНР под обстрелами были ранены 2 человека

Под прицелом украинских войск оказались семь населенных пунктов Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики были ранены 2 человека. Такие данные предоставило представительство ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под прицелом украинских войск оказались семь населенных пунктов Республики - город Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район) и Докучаевск. Вооруженные формирования Украины выпустили по ним 180 единиц боеприпасов.

ВСУ стреляли из реактивных систем залпового огня «Himars» и «Ураган», ствольной артиллерии 155, 152 и 122 мм, а также минометов.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что огнем киевских силовиков были повреждены 13 домов и 12 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

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