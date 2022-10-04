В ДНР будут судить 18 боевиков нацбатальона «Айдар»*

Фигуранты дела предстанут перед законом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР направили в суд дело в отношении участников украинского националистического батальона «Айдар»*. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в деле фигурируют 18 боевиков, 11 из которых прошли в свое время специальное обучение в целях осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР). Действия четверых человек квалифицируют, как организацию деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), а 14 «айдаровцев» обвиняют в участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

- Все лица, которым предъявлены обвинения, являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, в составе которого совершали на оккупированных Украиной территориях Республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), - проинформировали в главном надзорном органе власти Республики.

*Запрещенная в ДНР и России организация

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