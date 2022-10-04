ВСУ обстреляли школу-интернат в Докучаевске

В Донбассе под огнем снова оказались мирные кварталы. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Докучаевск в ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в результате обстрела пострадала местная школа-интернат, а также ряд других объектов инфраструктуры города.

- Украинские боевики обстреляли школу-интернат по улице Ленина в Докучаевске. Также повреждены автостанция, магазины, кафе, - проинформировал Штаб.

Напомним, ВСУ продолжают обстрелы города Донецка. Вчера под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной было выбито остекление окон в торговых комплексах «Континент», «Золотое кольцо». Повреждено также здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке.

В представительстве Республики в СЦКК заявили, что украинские боевики обстреляли центр города с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив одну ракету. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Карловка.

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