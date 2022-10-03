Глава ДНР учредил государственную награду «За храбрость»

В Республике учреждена еще одна государственная награда. Фото: пресс-служба Администрации Главы ДНР

Указом Главы Донецкой Народной Республики учреждена государственная награда — медаль «За храбрость». Ею награждаются люди, проявившие храбрость и самоотверженность при ведении боевых действий, обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы Республики. Соответствующий Указ №704 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Медалью награждаются лица из числа сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и государственных гражданских служащих, работников органов прокуратуры, службы исполнения наказаний, а также граждане ДНР за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, — сказано в документе.

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей располагается после медали «За отвагу».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодня.

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