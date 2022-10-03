Ректоры вузов ДНР и ЛНР стали членами Совета ректоров вузов Юга России

Соглашение расширить возможности дальнейшего сотрудничества. Фото: пресс-служба ЮФУ

Ректоры высших учебных заведения Донецкой и Луганской Народных Республик стали членами Совета ректоров вузов Юга России. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве с вузами присоединившихся к России регионов прошла в ЮФУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— Мы рады видеть ваши университеты в структуре Российского союза ректоров. И готовы к дальнейшему сотрудничеству для того, чтобы поддерживать научные и образовательные программы и проекты и действовать эффективно вместе, — подчеркнула Совета ректоров вузов Юга России, президент ЮФУ Марина Боровская.

Напомним, что сегодня Госдума России ратифицировала договоры о принятии в состав РФ ДНР и ЛНР. Переходный период продлится до 1 января 2026 года. За это время Республики интегрируются ЛНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.

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