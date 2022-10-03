В школах ДНР организуют медицинские осмотры

В школах Республики организуют медицинские осмотры для детей. Фото: ДАн
Глава ДНР Денис Пушилин поручил организовать в школах Донецкой Народной Республики профилактические медицинские осмотры детей. Об этом Глава государства сообщил на оперативном совещании с Председателем Правительства Виталием Хоценко, руководителями ведомств, главами городов и районов.
— Мы поставили перед собой задачу организовать профилактические медицинские осмотры детей Республики в детсадах и школах. Они проводятся силами выездных бригад вначале там, где идет очное обучение, — отметил Денис Пушилин. — Уже сформировано три бригады, на следующей неделе приступят к этой работе еще три бригады из других регионов Российской Федерации.
Денис Пушилин подчеркнул, что быстро медицинские осмотры провести не получится, при этом задача важная.
Напомним, что вопрос безопасности детей в школах Республики остается крайне важным. В образовательных учреждениях и детских садах установили уже 91 тревожную кнопку.
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