В школах и детсадах ДНР установили 91 тревожную кнопку

Вопрос безопасности находится на особом контроле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в школах и детских садах Республики установили 91 тревожную кнопку. Об этом лидер государства сообщил на оперативном совещании с Председателем Правительства Виталием Хоценко, руководителями ведомств главами городов и районов.

— Отслеживаем темпы установки тревожной сигнализации в школах и детсадах. Идет заключение договоров, установлена всего 91 тревожная кнопка. Есть объективные проблемы с поставкой оборудования, но темпы выполнения задачи однозначно слабые, — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что ранее на установку тревожных кнопок в школах ДНР будет направлено более 17 миллионов рублей. Вопросы организации отдыха детей и охраны школ ДНР находятся на особом контроле Правительства Республики. Также Правительством ДНР прорабатывается вопрос об обеспечении безопасных условий в детских садах.

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