В Мариуполе открылось отделение Российского исторического общества

На базе МГУ открылось Мариупольское отделение Российского исторического общества. Фото: ТГ/Иващенко

Сегодня, 2 октября, в Мариупольском государственном университете (МГУ) открылось отделение Российского исторического общества (РИО). Прошло его первое заседание. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

- Были определены первоочередные задачи, которые отделению необходимо выполнить совместно с краеведами и общественными деятелями для сохранения историко-культурных ценностей в нашем регионе. Гости также прочли студентам и преподавателям лекции о прошлом России в оптике современной археологии, об уроках столыпинских реформ и о наследии мариупольских греков в России, — отметил Иващенко.

Собрание провели почетные гости – вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров, исполнительный директор российского фонда «История Отечества» Константин Могилевский, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин.

Мариупольское отделение открыто по предложение министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Участвовать в его проектах могут все, кому небезразлично развитие исторической науки. С мая этого года представительство РИО работает и в Донецке.

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