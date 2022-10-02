Жителей ДНР будут призывать на военную службу в армию России с 2023 года

В ДНР ожидается весенний призыв новобранцев. Фото: НМ ДНР

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ на территории ДНР в этом году проводиться не будет. Это предусмотрено проектом федерального конституционного закона о принятии Республики в состав Российской Федерации, внесенным сегодня Президентом РФ на рассмотрение в Госдуму.

- Призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, проводится в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года, — говорится в пункте 3 статьи 7 законопроекта.

Отметим, что проект федерального закона № 203816-8 «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта» Госдума планирует рассмотреть в понедельник, 3 октября. Документ внесен в Государственную Думу Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сегодня Конституционный суд РФ одобрил пакет документов по делу о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России четырех новых субъектов, в том числе Донецкой Народной Республики.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие изменения в республиках Донбасса произойдут после принятия в состав Российской Федерации

Конституционный суд РФ одобрил документы о принятии ДНР и ЛНР в состав России (подробнее)