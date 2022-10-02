Живущие в ДНР люди автоматически получат российское гражданство

На референдумах абсолютное большинство жителей Донбасса поддержали решение о вхождении в состав России. Фото: ТГ/Кулемзин

Граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, проживающие в Донецкой Народной Республике на момент ее принятия в состав России автоматически получат российское гражданство. Об этом говорится в постановлении № 36-П Конституционного суда РФ, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Соответствующая норма регулируется статьей 5 договора о вступлении в состав Российской Федерации. Там указано, что со дня принятия Республики в состав РФ ее граждане, а также граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день в ДНР, признаются российскими гражданами.

Исключение составляют лица, которые в течение месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся гражданство либо остаться лицом без оного.

Денежной единицей в новых субъектах РФ будет рубль, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны.

Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов. В их число входят: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

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