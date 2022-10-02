Учитель истории из ДНР вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России»

Юлия Бахмутская была названа в числе призеров конкурса «Учитель года России». Фото: ТГ/Хоценко

1 октября на торжественной церемонии во Дворце культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко в Тюмени, была названа пятерка призеров конкурса «Учитель года России» 2022 года. В их числе - учитель истории из Донецкой Народной Республики Юлия Бахмутская. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Отличные новости - педагог, представляющая Донецкую Народную Республику на конкурсе «Учитель года - 2022» в Тюмени Юлия Викторовна Бахмутская вошла в пятерку призеров. Поздравляю Юлию Викторовну с отличным результатом и желаю только победы! – пожелал глава Правительства.

Пятерке призеров предстоит побороться за победу в третьем туре, который пройдет в Москве 3 октября. На заключительном испытании «Педагогический совет» конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

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