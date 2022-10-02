В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей

Последствия обстрела Старомихайловки на западе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 66 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 281 снаряд и мину.

На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, танки.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Озеряновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Старомихайловка.

В результате обстрелов погибли 7 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Макеевке.

Повреждено 21 домостроение в Петровском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке и Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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