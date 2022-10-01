В Мариуполе во время проведения аварийно-восстановительных работ подорвались два энергетика

Многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, сейчас перенасыщены взрывоопасными предметами Фото: Александр КОЦ

Два энергетика подорвались на взрывоопасном предмете во время проведения аварийно-восстановительных работ в Мариуполе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате срабатывания взрывоопасного предмета 1 мужчина погиб, еще один получил ранение, - проинформировали там.

Напомним, специалисты продолжают освобождать от неразорвавшихся снарядов и мин окрестности освобожденного города Мариуполь. Однако коварные ловушки подстерегают людей практически везде. Так, в июне при обследовании территории одного из промышленных предприятий на взрывоопасном предмете в Мариуполе также подорвались два энергетика.

А в начале сентября во время уборки территории комбината имени Ильича подорвались четверо рабочих. Уточняется, что инцидент произошел во время уборки территории завода. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, где медики оказали им необходимую помощь.

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