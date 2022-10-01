На севере Горловки под огнем украинских боевиков погибла женщина

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и раненая женщина скончалась в больнице
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Никитовском районе Горловки под обстрелом украинских боевиков погибла мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.
Он уточнил, что трагедия произошла в поселке Бахмутка.
- В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловка, - проинформировал мэр.
Сообщается, что полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась в больнице.
Отметим, что это уже четвертый житель ДНР, который погиб от украинских обстрелов с начала этих суток. Еще пятеро человек в Донецке и Макеевке были ранены.
Противник продолжает наносить все новые удары по населенным пунктам Республики. Он использует реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки, а также авиацию.
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