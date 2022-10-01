ВСУ нанесли артудар по Макеевке, ранены двое жителей

С начала суток от украинских обстрелов в ДНР погибли трое и были ранены пять мирных жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ в Макеевке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что противник нанес удар по Червоногвардейскому району города.

- По улице Уборевича ранены мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения, - проинформировал Штаб.

Было отмечено, что обстрелы жилых кварталов Макеевки ведутся ВСУ с их позиций в Орловке. В направлении мирного населения работает артиллерия НАТО калибром 155 миллиметров.

Известно также о ранении еще одного жителя ДНР - мужчины 1978 года рождения. Он пострадал при обстреле поселка Старомихайловка на западе Донецка.

Напомним, что с начала суток от украинских обстрелов в ДНР погибли трое и были ранены пять мирных жителей. Противник продолжает наносить все новые удары. К этому времени по ДНР были выпущены почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков, а также авиации.

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