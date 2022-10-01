В Мариуполе в тестовом режиме запустили отопление

В скором времени в Мариуполе заработают еще 32 котельные. Фото: Минстрой ДНР

Первые три котельные централизованного отопления были подключены сегодня в тестовом режиме в Мариуполе. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Андрей Нагайцев.

Он отметил, что накануне в городе была проделана большая подготовительная работа - кроме закрытия теплового контура проводился ряд технических мероприятий по запуску самого оборудования.

- Все необходимое для работы котельных уже есть. Поданы газ, свет, вода, проверены сети, - рассказал чиновник.

По словам Нагайцева, в скором времени в Мариуполе подключат к работе еще 32 котельные. В тех домах, где пока нет возможности подключить центральное отопление, планируют установить автономные блочно-модульные котельные. Ранее сообщалось о доставке в город более ста таких передвижных установок из России мощностью 1 МВт каждая.

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