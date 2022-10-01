Украинские войска вновь обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из установки HIMARS

ВСУ продолжают регулярные обстрелы мирных городов Республики. Фото: УНМ ЛНР

Украинские боевики нанесли очередной удар по поселку городского типа Нижняя Дуванка в Сватовском районе ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт был обстрелян сегодня днем.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 13:30 по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты), - заявили наблюдатели.

Информация о последствиях обстрела и пострадавших вследствие него уточняется.

Напомним, поселок Нижняя Дуванка в ЛНР неоднократно подвергался украинским обстрелам, в результате которых в населенном пункте были частично разрушены детский сад и школа, а также производственные помещения сельхозпредприятия.

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