ВСУ нанесли мощный авиаудар по окраинам Горловки

Обстрел был зафиксирован в 12:48 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские войска нанесли сегодня мощный авиационный удар по населенному пункту Озеряновка, расположенному в западной части Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 12:48. Со стороны населенного пункта Новгородское по направлению Озеряновки противник при помощи авиации выпустил 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР). Помимо этого, по горловскому поселку Зайцево были произведены 10 выстрелов из танка.

Напомним, что три человека погибли и двое были ранены сегодня в Петровском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов ВСУ. Противник ведет огонь из крупнокалиберной натовской артиллерии, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В поселке Горняк Куйбышевского района Донецка обстрелом повреждена школа, а в микрорайоне Текстильщик Кировского района - многоэтажный дом. Сообщается также, что под огонь украинских силовиков попал поселок городского типа Старомихайловка, расположенный в западной части столицы. Там поврежден детсад.

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