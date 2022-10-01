Три человека стали жертвами обстрелов на западе Донецка

По мирным кварталам Республики наносится удар за ударом. Фото: t.me/dnronline

Три человека погибли и двое были ранены сегодня в Петровском и Кировском районах Донецка в результате обстрелов ВСУ. Об этом говорят официальные источники.

Утром сообщалось о гибели мужчины 1966 года рождения в Петровском районе столицы. Позже стало известно, что в Кировском районе погибли мужчина 1948 и женщина 1934 годов рождения, а ранения различной степени тяжести получили две женщины 1955 года рождения.

Кроме того, обстрелом украинских боевиков повреждена школа, расположенная в поселке Горняк Куйбышевского района Донецка, а в микрорайоне Текстильщик Кировского района по улице Пинтера пострадал многоэтажный дом.

Сообщается также, что под огонь ВСУ попал поселок городского типа Старомихайловка, также расположенный в западной части города.

- В результате обстрела пгт Старомихайловка повреждены стены, двери и пол в здании детского сада, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

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