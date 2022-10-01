Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЛНР снизился

Чаще всего болеет взрослое население Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в ЛНР снизилась - сейчас ее уровень вполовину ниже допустимого эпидемического порога. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики со ссылкой на республиканскую санэпидемстанцию.

- Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганской Народной Республике на 39-й неделе ниже эпидемического порога на 53,7% (при уровне эпидемического порога 55,40 на 10000 населения заболеваемость составила 25,65). Темп прироста заболеваемости за неделю составил 53,6%, - пояснили в ведомстве.

Установлено, что чаще всего болеет взрослое население. Основной рост заболеваемости отмечается среди людей возрастом от 30 лет и старше.

Всего в Республике за эту неделю гриппом и ОРВИ заболели 5302 человека. Из них 59,9% - дети (3179 человек). Госпитализированы в больницы 350 человек, из которых 155 пациентов - дети.

Что же касается ковида, то в лабораториях Республики в период с 22 по 28 сентября был исследован материал от 961 человека, положительный результат обнаружен у 184 жителей.

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