Защитники Донбасса при поддержке российских войск продолжают уничтожать живую силу и технику противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ДНР при поддержке российских войск продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Так, за прошедшие сутки они ликвидировали до 40 украинских силовиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он уточнил, что защитникам Донбасса также удалось обезвредить несколько боевых расчетов ВСУ.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: танк, две позиции минометных расчетов, две боевые бронированные машины и два беспилотных летательных аппарата, - заявил Эдуард Басурин.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины бросили на захват Красного Лимана в ДНР серьезные силы и взяли город в полукольцо. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что союзные силы также подтягивают к Лиману свои резервы, однако ситуация остается крайне сложной.

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