Почти 80 детей-сирот из ЛНР отправились в Россию для последующего устройства в семьи

Ребята надеются обрести новый дом. Фото: ТГ/Кузнецов

Почти 80 детей-сирот из Луганской Народной Республики отправились в Подмосковье для последующего устройства в семьи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

- 76 сирот из Луганской Народной Республики отправились в Российскую Федерацию в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Вдохновение», «Преображение», «Семья и дом», «Богородский» и «Серпуховский», расположенные на территории Московской области, - уведомил он.

По слова чиновника, что такая возможность предоставилась благодаря помощи со стороны уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также руководства ряда регионов России. Сейчас четыре из них готовы принять этих детей в составе семейных групп.

Ребята очень надеются обрести новые семьи и воссоединиться со своими родными братьями и сестрами, которых раньше разместили в других учреждениях.

- Всего 104 ребенка, находящиеся под надзором в детских социальных учреждениях Луганской Народной Республики, в ближайшее время готовятся к передаче под опеку в российские семьи, - рассказал Владислав Кузнецов.

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