В Петровском районе Донецка под обстрелом ВСУ погиб мужчина

Микрорайон Тихий, Петровка. Фото: ТГ/Кулемзин

При обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины был смертельно ранен мужчина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла по улице Львовской.

- Украинские боевики обстреляли Петровский район города. По улице Львовской погиб мужчина 1966 года рождения, - заявили в Штабе.

Тем временем в администрации города отметили, что в течение минувшего вечера и нынешнего утра вражеские войска продолжали обстрелы Донецка. По данным СЦКК, в направлении только одного Петровского района в 21:15, 6:45 и 7:05 со стороны подконтрольной ВСУ Красногоровки в общей сложности были выпущены 9 снарядов калибром 152 мм.

В 9:00 из того же населенного пункта Красногоровка по Петровскому району были выпущены еще 3 снаряда калибром 152 мм.

- Без крайней надобности не выходите на улицу! Берегите себя и близких! - призывает горожан мэр города Алексей Кулемзин.

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