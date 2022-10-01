От украинских обстрелов в ДНР погибли за сутки 2 человека, еще 4 ранены

По территории Республики были выпущены 118 боеприпасов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 28 раз. За это время в ее направлении ВСУ выпустили 118 боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, танков и РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Новоселовка, Горловка, Михайловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что в СЦКК поступили сведения о гибели гражданского лица в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Яковлевке. Кроме того, обстрелами повреждены 5 домов.

Отметим, что по данным Штаба территориальной обороны ДНР, жертв украинских обстрелов было больше.

- За минувшие сутки, с 08:00 30 сентября до 08:00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителей получили ранения, - заявили там.

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