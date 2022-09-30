В ЛНР восстановят мост через реку Айдар, разрушенный ВСУ при отступлении в феврале этого года

Реконструкция началась в июне, задача строителей - восстановить разрушенные пролеты и целостность сооружения. Фото: ЛИЦ

В Новоайдарском районе ЛНР восстановят мост через реку Айдар на участке автодороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, разрушенный ВСУ при отступлении в феврале 2022 года. Об этом сообщил начальник ремонтного участка Андрей Долженко.

Он уточнил, что восстановлением моста с июня занимаются работники российской компании «АльмакорГруп» вместе с местными специалистами. Сначала местность обследовали саперы, разминировавшие территорию. Они обнаружили здесь и обезвредили ящик гранат и некоторые боеприпасы.

- Когда они нам разрешили вести работы, мы приступили к вырубке леса, подготовке строительной площадки для завоза материалов, для проведения работ, - пояснил строитель.

Он также добавил, что для ремонта моста из России пришла вся необходимая техника и материалы. И хоть на процесс восстановления влияют непростые гидрогеологические условия - в частности, подпочвенная вода - все работы ведутся по графику и уже выполнены почти на четверть.

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