Денис Пушилин: «Донбасс Отчизну не подведет!»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил со сцены главной площади Москвы. Фото: ЮГ LIVE

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с Главой ЛНР Леонидом Пасечником выступил со сцены во время митинга-концерта, организованного сегодня на Красной площади Москвы по случаю принятия Россией в свой состав новых территорий. В их числе - и Донецкой Народной Республики.

- Сказать, что я рад, - ничего не сказать. Долгие восемь с половиной лет мы ждали, верили, надеялись. И вот этот день свершился - русские люди воссоединились, - сказал он.

По словам Дениса Пушилина, Донбасс уже давно, еще с 2014-года, живет по московскому времени. Для здешних жителей Москва всегда была столицей Родины, а Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань - такие же самые русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка или Мариуполь. Теперь этот факт закреплен и де-юре.

- Донбасс Отчизну не подведет! Нам нужна Победа! Россия навсегда! – заявил со сцены Глава Донецкой Народной Республики.

Напомним, сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договора о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Россия приросла миллионами своих патриотов.

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