Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с вхождением в состав России

Руководитель Республики подчеркнул, что эта победа была бы невозможна без стойкости и мужества, проявленных луганчанами в борьбе с украинскими националистами. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с ее вхождением в состав России. Он отметил, что наконец свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей.

- Совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставили подписи под Договором о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с этим историческим событием! – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Республики подчеркнул, что эта победа была бы невозможна без стойкости и мужества, проявленных местными жителями в борьбе с украинскими националистами. Они пытались сломить луганчан, однако те доказали свою приверженность цели, которую обозначили еще в мае 2014-го, и добились воссоединения с исторической Родиной - Россией.

- С праздником, земляки! Донбасс дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее! - заявил Леонид Пасечник.

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