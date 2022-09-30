Еще 60 семьям в ЛНР выплатили компенсации за утрату жилья во время боевых действий

Выплата компенсаций за утраченное и поврежденное жилье, а также имущество первой необходимости стартовала в Республике с 9 сентября. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике еще 60 семей получили компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено в ходе боевых действий. Об этом заявили в Правительстве Республики.

Там уточнили, что общая сумма выплат жителям составила почти 60 миллионов рублей.

- Компенсацию за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилое помещение уже получили 60 семей. Общая сумма выплат составила 59 664 500 рублей, - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось, что жителям ЛНР начали также компенсировать утрату имущества первой необходимости. Такие выплаты получили почти 400 семей.

Уточняется, что на каждую такую семью государство выделило по 100 тысяч рублей.

- По 100 тысяч рублей выделены государством 378 семьям в качестве единовременной помощи за утрату имущества первой необходимости, - рассказали в Правительстве.

Напомним, что выплата компенсаций за утраченное или поврежденное жилье, а также имущество первой необходимости стартовала в Республике с 9 сентября.

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