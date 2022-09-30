В ДНР ведут переговоры с российскими инвесторами о сотрудничестве в машиностроении и металлургии

Планируется, что поток инвестиций и взаимодействие между бизнесом возрастут Фото: Дмитрий СТЕШИН

С целью налаживания взаимодействия бизнеса и привлечения инвестиций в Республику из ДНР в Россию направились первые бизнес-миссии. Об этом сообщил ДАН первый заместитель министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Юрий Никоноров.

Он пояснил, что такое поручение было дано Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

- Одна была в Мурманскую область, другая - в Челябинскую. Там бизнес очень заинтересован. Вот, в начале октября приедет сюда Челябинская область. Там есть ряд предприятий. Мы определились, что они приедут сюда в Донецк, мы уже будем смотреть производственные мощности, площадки, куда они могли бы войти как инвесторы, - заявил он.

По словам чиновника, сейчас стороны рассматривают предложения о сотрудничестве в металлургии и машиностроении. Планируется, что поток инвестиций и взаимодействие между бизнесом возрастут.

- Думаю, что это будет в разы. У нас нет времени раскачиваться, нам нужно свое хозяйство поднимать, - сказал первый замминистра.

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