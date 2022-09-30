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Политика30 сентября 2022 9:51

Бойцы ДНР уничтожили две артустановки, БМП и беспилотник ВСУ

В ходе боев были также ликвидированы несколько десятков украинских военнослужащих
Ирина ДМИТРИЕВА
Освободительная операция в Донбассе продолжается

Освободительная операция в Донбассе продолжается

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки бойцы ДНР вместе с российскими военными уничтожили несколько единиц военной техники и десятки силовиков ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат, - проинформировал он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что защитники Республики ликвидировали около 30 украинских боевиков.

Про такие же потери противника со стороны противника сообщили и в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 8 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

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