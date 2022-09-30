ВСУ выпустили по ДНР за сутки около 200 боеприпасов, под обстрелами погибли два человека

Под огнем противника оказались районы десяти населенных пунктов Республики. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 44 раза, выпустив в ее направлении 196 боеприпасов из танков, минометов, а также арторудий калибром 155 и 152 мм. Об этом сообщили представители Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под огнем противника оказались районы десяти населенных пунктов Республики - город Донецк (Буденовский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что снарядами были также повреждены 10 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

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