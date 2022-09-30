ВСУ с ночи ведут массированный обстрел Донецка

Результат обстрела Куйбышевского района, поселок Азотный. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня ночью украинские войска начали массированный обстрел Донецка, который продолжается до сих пор. Под огнем противника находятся практически все районы города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК.

Так, по Кировскому району были выпущены как минимум 3 снаряда калибром 152 мм, по Киевскому и Куйбышевскому - 7 снарядов калибром 155 мм, Буденовскому и Ленинскому районам - 3 снаряда калибром 155 мм.

- На данный момент известно о повреждении многоквартирного жилого дома в микрорайоне Азотный - поврежден фасад здания, остекление окон, балконы, - проинформировал Кулемзин.

Утром ВСУ продолжили обстрелы мирных кварталов Донецка. В 07:52 из Красногоровки по Петровскому району были выпущены 6 снарядов калибром 152 мм, в 07:55 оттуда же по Кировскому району вышли 3 снаряда калибром 152 мм.

- Ситуация на линии фронта очень напряженная. Пожалуйста, берегите себя. Без особой надобности из дома не выходите, в случае обстрелов - укрытий не покидать, - призвал дончан мэр города Алексей Кулемзин.

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