В Донецке на запрещенных минах «Лепесток» подорвались два мирных жителя

Так выглядят мины "Лепесток", которые взрываются при нажиме всего в 5 кг. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Двое пожилых людей подорвались на запрещенных противопехотных минах «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе в домах частного сектора по улице Гарина на запрещенных противопехотных минах «Лепесток» подорвались два человека - мужчина 1932 года рождения и женщина 1935 года рождения, - рассказал Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Пострадавших доставили в горбольницу № 24.

Уже несколько месяцев ВСУ «рассыпают» противопехотные мины по территории республики с помощью реактивной артиллерии, начиняя ими боеголовки. За это время на них подорвались более 70 мирных жителей.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

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