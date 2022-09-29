В Донецке и Торезе займутся производством электроподстанций

Украинские боевики уничтожают жилье и инфраструктуру Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Чувашия поможет Донецкому и Торезскому электротехническим заводам наладить производство электроподстанций. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров.

- С Чувашией сейчас два завода наших запускается - Донецкий и Торезский электротехнические заводы. Сейчас они взяли на обучение наших людей, полностью оплачивают им страховку, проживание, обучение. Потом будут сюда поставляться комплектующие и здесь будут проводить сборку электроподстанций - это то, что на сегодняшний день очень востребовано. Их нужно на этот и на следующий год, по-моему, 452 штуки - это сумасшедший заказ, - сказал Юрий Никоноров.

Он добавил, что чебоксарские промышленники побывали на предприятиях Республики, осмотрели производственные площадки и выразили готовность инвестировать. Также с налаживанием производства поможет Фонд развития промышленности ДНР.

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