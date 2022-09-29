В Донецке в районе ставков Сухой балки в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Пострадавшему оказали помощь в травмпункте Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 29 сентября, в Донецке в результате украинского обстрела ранен мирный житель. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района (район ставков Сухая балка) в 14.00 получил ранение мужчина 1969 года рождения, - рассказал Алексей Валерьевич.

С закрытым перелом голени пострадавшего доставили в травмпункт больницы № 14.

Ранее сегодня сообщалось о гибели женщины в Куйбышевском районе в результате обстрела вооруженных формирований Украины. ЧП произошло на улице Декабристов.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать шесть раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 156 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Яковлевка.

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