В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 сентября, в Донецке в Куйбышевском районе в результате обстрела вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ЧП произошло на улице Декабристов.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к жителям в штабе.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате сегодняшнего артудара украинских боевиков повреждено остекление в двух административных зданиях.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать шесть раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 156 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Яковлевка.

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