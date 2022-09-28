Над Донецком сбили американскую ракету HARM

Осколки ракеты упали в Ленинском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подтвердили, что боевики второй раз использовали ракету HARM против мирного населения Донбасса. ВФУ намеревались поразить объекты противовоздушной обороны Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Средства ПВО Республики сработали оперативно, сбив ракету, обломки которой упали недалеко от магазина «Молоко» по Ленинскому проспекту, — отметили в СЦКК.

Напомним, что 24 сентября было зафиксировано первое применение данного типа ракет по территории ДНР. В результате обстрела Енакиева ранения получил один мирный житель, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

AGM-88 HARM — высокоскоростная противорадиолокационная ракета, которая способна наводиться на высокочастотные радары, вычислять местоположение и поражать цели, даже если радары были выключены.

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