В МЧС ДНР наградили лучших сотрудников в честь Дня спасательного ведомства

28 сентября МЧС ДНР отмечает восьмую годовщину с даты создания. Фото: пресс-служба ведомства

Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий вручил лучшим сотрудникам ведомства награды за достижение высоких показателей в профессиональной деятельности. Награждение приурочено к восьмой годовщине создания МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— 2022 год стал испытанием для всех, но личный состав МЧС, преодолевая любые трудности, доказал свою эффективность и надежность, на высочайшем уровне выполняя служебный, гражданский, а главное – человеческий долг! — отметил Кострубицкий.

Глава МЧС поздравил личный состав с праздником и поблагодарил за самоотверженный труд. Он подчеркнул, что на протяжении всех этих лет сотрудники МЧС плечом к плечу работают на благо народа, создав крепкую и надежную команду.

Напомним, что спасатели не раз проявляли героизм в экстремальных ситуациях. Ранее Алексей Кострубицкий наградил сотрудников ведомства, которые спасли жизни сослуживцев при обстреле в поселке Рубцы. Тогда украинские боевики намерено обстреляли здания, где находились спасатели и врачи. В результате обстрела 13 сотрудников МЧС погибли, еще девять — получили ранения.

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