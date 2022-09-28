В Старобешево продолжается ремонт на электростанции

Ремонт позволит подготовить станцию к осенне-зимнему периоду. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики

В Донецкой Народной Республике продолжается ремонт на Старобешевской теплоэлектростанции. В капитальном ремонте находится энергоблок №13, а в среднем — №9. Восстановительные работы повысят надежность оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

— В турбинном отделении девятого энергоблока была отремонтирована система регулирования, выполнен текущий ремонт главного маслонасоса, проведен ремонт сервомоторов стопорных и защитных клапанов, — отметил заместитель начальника подразделения ТЭС Андрей Баев.

Он подчеркнул, что наряду со специалистами основных цехов предприятия большой объем работ выполняет коллектив цеха по ремонту турбинного оборудования.

В пресс-службе отметили, что проведенные энергетиками ремонтные работы будут способствовать повышению надежности работающего оборудования и позволят своевременно начать осенне-зимний период.

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