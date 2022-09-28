В Лисичанск из России доставили более двух тонн медикаментов

Россия продолжает поставлять в Республики лекарства и медицинское оборудование Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медики из России доставили врачам Лисичанска более двух тонн медикаментов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Системе здравоохранения Лисичанска доставлено более двух тонн медикаментов. Лекарства и препараты, необходимые для лечения больных и проведения операций, переданы местным медикам от их коллег, которые более месяца обследовали лисичан в передвижной поликлинике, — отметили в администрации.

Ранее Россия уже доставляла лекарства в Республики Донбасса. В августе политическая партия «Единая Россия» передала в ДНР лекарства для тяжелобольных детей.

Напомним, что ранее Республика Татарстан и Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает восстановление города, который был разрушен украинскими боевиками. Они бездумно обстреливали жилые районы и разрушали гражданскую инфраструктуру. Премьер-министр российского субъекта сообщил, что первые шаги по восстановлению города уже намечены и будут реализовываться.

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