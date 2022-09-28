Леонид Пасечник обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России

Референдум показал, что жители Республики стремятся домой — в Россию. Фото: пресс-служба администрации Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении Республики в состав России на правах субъекта. Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

— Жители Луганщины искренне благодарны Вам за признание независимости Республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс – часть России и уже восемь лет воюем за нашу мечту, – вернуться в родную гавань, — отметил Леонид Пасечник.

Глава государства подчеркнул, что восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе.

— Я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас, рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации! — отметил Леонид Пасечник.

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