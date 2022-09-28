Глава ДНР отправится в Москву с итоговыми протоколами референдума

Референдум стал еще одним важным шагом на пути в Россию. Фото: администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ближайшее время отправится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении ДНР в состав РФ. Об этом лидер государства сообщил после получения протоколов от Центризбиркома.

— С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с Президентом РФ. По процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах — Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Президентом РФ, — отметил Пушилин.

Глава подчеркнул, что после этого ДНР станет официальной частью России.

— После этого уже все — мы официально часть РФ, а дальше созидание и развитие, — отметил лидер государства.

Напомним, что вчера в ДНР завершился последний день референдума по вопросу о вхождении Республики с состав России на правах субъекта. «За» проголосовали 99,23% избирателей — это 2116800 жителей Республики.

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