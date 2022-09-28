Русский освободительный марш продолжается (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН

За сутки союзные войска ДНР и России уничтожили до 70 человек личного состава вооруженных формирований Украины, а также военную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Уничтожено вражеское вооружение и военная техника: три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава, — отметили в ведомстве.

В Народной милиции также подчеркнули, что сейчас продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток».

Тем временем официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко сообщил, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров и девять единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом, совокупные потери ВФУ составили порядка 140 боевиков.

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